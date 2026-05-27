いわき市医療センター「がん遺伝子パネル検査」開始 ４月から１０人受ける

この記事のタイトルとURLをコピーする

市医療センターは本年度から、がん細胞の遺伝子を網羅的に調べる「がん遺伝子パネル検査」を開始した。

この取り組みは、がん細胞の遺伝子変異を調べ、効果が見込める薬を探す「がんゲノム医療」の一つで、２０１９年から公的医療保険に認められた。

がん遺伝子パネル検査は、標準治療（ガイドラインで推奨されるがん薬物療法）でがんが治らない患者に対し、治療に結びつく情報を探す手がかりとして期待されている。

同センターは２６日、導入から約２カ月で、計１０人ががん遺伝子パネル検査を受けていると明らかにした。

国民の２人に１人ががんと診断される中で、がんに対する治療は年々進歩し、死亡率も低下した一方で、治療が難しい患者も少なくないと指摘する。従来は市外の医療機関に通院する必要があったが、昨年１０月に「がんゲノム医療連携病院」となり、地元で高度な検査ができるようになった点は大きい。

同センターでがん遺伝子パネル検査を希望する人のうち、通院中の人は主治医に相談すればよい。他院に通っている場合には、患者からの直接の予約は受け付けていないため、いまの主治医に相談した上で同センター地域医療連携に紹介してもらう。

（資料写真：いわき市資料センター）