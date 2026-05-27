いわき市 市制施行６０周年で記念動画公開 １分間でこれまでの歩み振り返る

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市は今年１０月に迎える市制施行６０周年に合わせ、ホームページで「記念動画」を公開した。このうち「市制施行６０周年記念プロモーション動画」では、いわき市の６０年間を約１分で振り返っている。

動画では１９６６（昭和４１）年の大和田弥一・初代市長の初登庁に始まり、旧平市民会館で行われた６７年の市誕生記念式典や７１年の磐城高野球部の甲子園準優勝セレモニー、８１年のいわきおどりお披露目など、昭和の時代のエピソードもふんだんに盛り込んだ。

１９９６（平成８）年の市制施行３０周年記念式典からは、９７年の市観光物産センター「いわき・ら・ら・ミュウ」のオープンや、２０００年のふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」開館、０７年のラトブオープンなど華やかな様子を伝えている。

そして２０１１年の東日本大震災を乗り越え、同年１０月に２１世紀の森公園で開催した「がんばっぺ！いわき復興祭」、１２年の津波被災からリニューアルした道の駅よつくら港を紹介している。

さらにコロナ禍に負けず、２０（令和２）年にスパリゾートハワイアンズ・ダンシングチーム（フラガール）が手作りマスクで感染予防を啓発した姿に続き、２１年に開通した復興サイクリングロード「いわき七浜海道」、２２年のサッカー・いわきＦＣによるＪ２昇格パレードと、最近の出来事までをつなげた。

映像のまとめにあたっては「いわき市誕生からの６０年、市民・街・自然・産業が夢や希望を育み、たくさんの輝きが生まれました。たくさんの輝きが生まれました」と呼びかけ、「これまでもこれからも『いつでも わくわく きらきら ＩＷＡＫＩ』」と、市制施行６０周年記念キャッチフレーズで締めくくっている。

またショート動画「合併の奇跡篇」「復興の軌跡篇」「未来への布石篇」も作成した。

いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」がナビゲーターとなり、１４市町村による合併や震災復興を巡る流れに加え、いわき市に２４年に設置された「国連ユニタールＣＩＦＡＬ（シファール）ジャパン国際研修センター」をはじめとする新たな動きを伝えている。

詳しくは＜こちら＞。

（写真：動画に登場する昭和の時代の出来事）