フラガールズ甲子園 あさか開成（郡山）日本一 いわき湯本が総合２位

この記事のタイトルとURLをコピーする

全国の高校生がフラ・タヒチアンを競い合う「文部科学大臣杯 ２０２５年全国高等学校フラ競技大会『第１３回フラガールズ甲子園』」が１７日、いわき芸術文化交流館「アリオス」アルパイン大ホールで開かれた。地元関係者による実行委員会の主催、いわき民報社などの後援。

最優秀賞（総合第１位・文部科学大臣賞）には郡山市のあさか開成が選ばれ、２大会ぶり３度目の日本一となった。副賞として、初代フラガール小野恵美子賞が贈られた。

フラガールズ甲子園は、２０２３（令和５）年８月に亡くなった初代フラガールのリーダー小野恵美子さんが発案。小野さんはフラの魅力とともに、ひたむきにステージと向き合う『踊るこころ』の精神を広げるため、高校生に切磋琢磨してほしいとの思いを込めた。

本年度は、２０１１（平成２３）年に東日本大震災・東京電力福島第一原発事故の災禍を乗り越え、初開催を実現してから１５周年の節目を迎えた。いわき市の５校を含む２０チーム・１６７人がエントリーし、フラガールのふるさとで日頃の成果を披露した。

審査は課題曲と自由曲の２曲で行われた。いわき市勢では優秀賞（総合第２位・初代フラガール賞）にいわき湯本、特別賞のロートは、ハートだ。賞にいわき総合が輝いた。

１８日午前９時半からスパリゾートハワイアンズで、入賞校によるエキシビションが催される。次回大会は来年８月２３日に予定している。

その他の結果は次の通り。

◇優秀賞▽総合第３位（いわきライキ賞）＝綾瀬（神奈川）◇特別賞▽大和証券賞＝植草学園大附属（千葉）▽ソフトバンク賞＝関東学院（神奈川）◇その他の賞▽リトルナース賞（合同チーム上位）＝古仁屋、大島 合同（鹿児島）▽奨励賞＝いわき支援学校 県立支援学校小牛田高等学園（宮城）

（写真：最優秀賞に輝いたあさか開成）