いわきＦＣ アウェーで山形に０－１ 「東北ダービー」一歩及ばず惜敗

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第２６節として、１２位のいわきＦＣは１６日、アウェー・ＮＤソフトスタジアム山形（山形県天童市）で『東北ダービー』に臨んだが、１６位のモンテディオ山形に０―１で敗れた。

通算成績は７勝９分け１０敗の勝ち点３０。暫定順位は１つ下げ、２０チーム中１３位。次節は２３日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、暫定１６位の大分トリニータを迎え撃つ。キックオフは午後６時。

いわきは今季２度目の連勝を懸け、敵地に乗り込んだが、好機を生かせずに苦しい展開が続いた。すると後半４３分、自陣左サイドからペナルティーエリアにクロスを入れられて先制点を献上。前後半で相手を上回る１５本のシュートを放ったが、あと一歩及ばなかった。

田村雄三監督（４２）は「山形の地まで、多くのサポーターが駆け付けてくれたことに感謝申し上げます。選手たちは良く戦ってくれたので、１戦１戦の重みは十分理解しながら、もう１度チャレンジャーとして挑んでいきたい」と語った。

（写真：山形ゴールに迫り続けたＦＷキム・ヒョンウ）