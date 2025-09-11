勿来消防署 錦東小で救急知識講習会 いわきＦＣから山中、キム選手も参加

この記事のタイトルとURLをコピーする

勿来消防署（鈴木茂幸署長）の救急知識講習会が１０日、錦東小で行われた。救急医療や業務についての正しい理解と認識を深めてもらい、救急医療関係者の意識高揚を図る９日の「救急の日」と、１３日までの「救急医療週間」に合わせて企画され、６年生２２人が参加した。

同署の柴野明紀救急二係長と坂本良章主査が講師を務め、サッカーＪ２・いわきＦＣからもＭＦ山中惇希選手（２４）とＦＷキム・ヒョンウ選手（２３）が参加した。

心臓が果たす役割や心臓マッサージの説明をしてから実技指導に入り、山中、キム両選手が人形を使って２分間の胸骨圧迫を実演。児童たちは心肺蘇生訓練キット「スクーマン」を使い、等間隔で力強くキットに手を押し込むなどして技術を身につけた。

また児童たちからは、１３日のアウェー・北海道コンサドーレ札幌戦に向けてエールが送られた。

（写真：救急知識講習会に臨む子どもたち）