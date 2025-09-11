生涯学習の場 いわきヒューマンカレッジの入学式 藁谷新学長「社会に新しい風を」

この記事のタイトルとURLをコピーする

生涯学習の推進・機会提供などを目的にした「いわきヒューマンカレッジ（市民大学）」の令和７年度入学式・学長講演が６日、市文化センター大ホールで開かれた。

本年度の入学者は総合心理学部１００人、地域福祉学部１８人、ＳＤＧｓ探究学部２５人、いわき学部５４人の計１９７人。講義は市生涯学習プラザ、東日本国際大、福島高専を会場に各学部とも１２日～１１月８日の７回開講されたあと、１２月６日に市文化センターで修了式・学部代表講師の講演が行われる。

式では１２０人が出席する中、昨年１月に亡くなった童門冬二前学長に黙とうしたあと、服部樹理副理事長が「昨年に比べ入学者が４０人以上増えたことは喜ばしい。知見と熱意を持った新学長のもと、充実した学びを得てほしい」とあいさつした。

次に藁谷友紀新学長（７１）＝いわき市出身、早稲田大名誉教授、同大総合研究機構システム競争力研究所顧問＝が「就任は身の引き締まる思い。これからの皆さんの学びの成果が本市のベース、原動力になります。社会に向けて新しい風を吹き込んでください」と述べた。

入学生代表の吉田幸水さん（２４）＝総合心理学部＝が「入学に際し、『なぜ学ぶのか。何を知りたいのか』を考えました。未知の事柄に対する好奇心を学びとし、暗闇を照らす灯にしていきたい」と決意を示した。

式典後、藁谷学長による「インフレをつくる～私たちの生活と経済～」と題した講演が行われた。

（写真：あいさつに立つ新学長の藁谷友紀氏）