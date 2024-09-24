いわき市議会 １０月からの構成固まる 最大会派は旧志帥会母体の「政風会」

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市議会は２４日、拡大各派代表者会議を開き、改選した１０月１日からの会派構成見込みを確定した。最大会派は第２会派だった旧志帥会を母体とした「政風会」（１３人）で、引き続き内田市長と近い関係を維持する。

会派構成は次の通り。

【政風会】▽会長＝西山一美▽副会長＝菅波健▽幹事長＝山守章二▽総務会会長＝川崎憲正▽政務調査会会長＝木田都城子▽同副会長＝長谷川貴士▽組織・広報会会長＝田頭弘毅▽同副会長＝佐藤不二夫▽会計＝根本重和 草野大輔▽顧問＝永山宏恵▽相談役＝蛭田源治▽監査＝大峯英之

【創世会】▽会長＝福嶋あずさ▽副会長＝坂本稔▽幹事長＝狩野光昭▽政調会長兼会計＝鈴木さおり▽相談役＝上壁充▽顧問＝佐藤和良

【真政会】▽会長＝鈴木演▽副会長＝馬上卓也▽幹事長＝小菅悟▽政務調査会長＝吉田雅人▽顧問＝赤津一夫 小野邦弘

【公明党】▽幹事長＝小野茂▽副幹事長＝塩田美枝子▽幹事＝柴野美佳 塩沢昭広

【共産党】▽団長＝菅野宗長▽団員＝塩恭子 四家智之

【正論の会】▽会長＝小野潤三

【市民の会】▽会長＝遠藤崇広

【誠心誠意の会】▽会長＝大友康夫

【拓く会】▽代表＝伊藤浩之

【日本維新の会】▽会長＝小野光貴

（資料写真：いわき市議会）