平の３歳男児傷害致死事件 いわき市 児相に職員常駐で情報共有を強化へ

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いわき市平の４１歳の会社員男が交際相手の３歳の息子に暴行して死亡させた傷害致死事件を受け、市は県浜児童相談所に職員を常駐させ、虐待事案に対する情報共有の強化を図ることを決めた。内田市長が１３日、臨時記者会見を開き、今後の方針について示した。

臨時記者会見では、市と県浜児童相談所の連携不足が明らかにされた。市によると、市の担当者が陽ちゃんが通う子ども園からの相談で事態を把握し、１０月２３日夜に家庭訪問したところ、陽ちゃんが就寝中との理由で本人には会えなかった。

このため市は２６日、立ち入り調査権がある浜児相に同行を依頼。しかし浜児相側は「母に会えた」「市でも児相でも対応は同じ。工夫して子どもと面会するように」などと助言するにとどめた。

内田市長は「市と児相が一緒になって行動できなかった」と陳謝。新たな組織として、市や浜児相を交えた「（仮称）児童虐待リスク共有会議」を設け、実効性のある支援を進めていく。

（写真：今後の方針について示す内田市長）