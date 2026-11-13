ＮＨＫ紅白歌合戦 イコラブ初出場決定！諸橋沙夏さん（いわき市出身）所属

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大みそか恒例の「第７７回ＮＨＫ紅白歌合戦」の出場歌手が１３日、東京・渋谷のＮＨＫ局内で発表された。指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ・＝ＬＯＶＥが初出場を決め、同日行われた会見に登場。紅白への意気込みを語った。

＝ＬＯＶＥ（イコールラブ）は、大谷映美里、大場花菜、音嶋莉沙、齋藤樹愛羅、佐々木舞香、高松瞳、瀧脇笙古、野口衣織、諸橋沙夏、山本杏奈の１０人からなるアイドルグループ。愛称は“イコラブ”。 指原莉乃のプロデュースにより２０１７年にデビューした。

２０２６年にはＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でライブを開催。８月２６日発売の２１枚目シングル「恋、はじめました。」が自身初の初週売上５０万枚超えを達成した。

紅白歌合戦の今年のテーマは「こえていこう、歌とともに。」。音楽が世代や国境などさまざまな境界を越え、人々をつないでいるという思いが込められている。司会は堺雅人、二宮和也、芦田愛菜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。

１２月３１日の午後７時２０分から１１時４５分までＮＨＫ総合・ＢＳＰ４Ｋ・ＢＳ８Ｋ・ラジオ第１で放送され、ＮＨＫプラスでも配信される（中断ニュースあり）。（オリコン）

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＝ＬＯＶＥの諸橋沙夏さんはいわき市出身。いわき民報社は諸橋さんを応援しています。

（写真：紅白歌合戦の出場歌手発表記者会見に登壇した＝ＬＯＶＥ。後列左から２人目が諸橋沙夏さん (C)ORICON NewS inc.）