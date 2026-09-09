いわきＦＣ 田村雄三監督の辞任を発表 後任は強化総責任者の田坂和昭氏

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サッカー・Ｊ２いわきＦＣは９日、田村雄三監督（４３）の辞任を発表した。後任にはスポーツディビジョンダイレクターの田坂和昭氏（５５）が就いた。

いわきＦＣによると、田村氏から５日に行われたアウェー・徳島ヴォルティス戦（●０―１）の後、辞任の申し出があり、双方合意のもとで契約を解除した。解除は７日付。第５節の徳島戦を終え、いわきはリーグ戦１勝４敗。開幕戦は勝利したが、第２節から４連敗を喫しており、２０チーム中１７位にとどまっている。

田坂氏は８日のトレーニングから指揮を執っている。

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田村氏は群馬県渋川市出身。中央大から２００５年に湘南ベルマーレに加入し、１０年をもって現役を引退。湘南のスタッフを経て、１５年末にいわきが現体制となった際に創業メンバーとして強化・スカウト本部長に就任した。

１７～２１年にトップチーム監督を務め、２２年にスポーツディレクター、２３年にゼネラルマネージャー。同年６月から再び監督を任された。

監督としてはクラブの黎明期を支え、県１部からＪ３昇格までチームを導いたほか、２３年６月から監督に戻ると、２５年シーズンは終盤までＪ１昇格プレーオフ進出争いを繰り広げるなど、約１１年にわたってクラブの発展に尽力してきた。

辞任にあたっては「大変お世話になりました。そして、ありがとうございました。これからも、クラブへのご声援をよろしくお願いします」とコメントしている。

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田坂氏は広島市出身。東海大から１９９４年にベルマーレ平塚（現・湘南）に加入。清水エスパルス、セレッソ大阪でプレーし、２００２年に引退した。日本代表７試合。

現役引退後は指導者に転身し、１１～１５年に大分トリニータ、１５年に清水エスパルス、１７～１８年に福島ユナイテッドＦＣ、１９～２１年に栃木ＳＣ、２３年にギラヴァンツ北九州の監督。２４年から上武大監督を務め、昨年１２月にいわきの強化総責任者として、スポーツディビジョンダイレクターとして招へいされた。

１２年には大分をＪ２からＪ１に昇格させている。

監督就任にあたり、大きな責任と覚悟を感じていると明かし、現状に関しては、いわきの原点である「魂の息吹くフットボール」に立ち返る重要性を強調する。

その上で「日々のトレーニングから基準を上げ、選手同士が競争し、チームとして同じ方向を向く。その中で、ピッチに立つ１１人だけではなく、チーム全員が責任を持って戦う集団をつくっていきたいと思います」と述べており、引き続きの熱い応援を呼びかけた。

（資料写真：いわきＦＣのホームゲーム）