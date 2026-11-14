いわき市民美術展覧会「書の部」開幕 １４５点を展示 ２２日まで

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第５６回を迎えた「いわき市民美術展覧会（市美展）」の「書の部」が１３日、市立美術館で始まった。入場無料。同展覧会運営委員会、市教委、市文化協会、同館主催。いわき民報社などの後援。

同館２階ロビーでは、４部門合同テープカットに先立ち、市美展運営委員会長の平沢洋介市教育長が「市美展は市民の熱意、創作意欲に支えられ県内外からも高い評価を受けている。本市の文化向上のため、より多くの方に足を運んでいただきたい」とあいさつ。

４部門を代表し、「写真の部」の鍛治邦雄部会長のあいさつに続き、平沢会長、各部会長の高久香扇さん（書の部）、峰丘さん（絵画・彫塑の部）、新谷辰夫さん（陶芸の部）、鍛治さん、会川和美市文化協会長、竹内啓子同館長がテープカットを行い、市美展が開幕した。

「書の部」の会場には３賞、佳作を含む１４５点が展示され、市美展関係者、書道愛好家らが、ベテラン、１０代の若手が出品した力強く、繊細な筆使いで表現された作品に見入っていた。会期は２２日まで（１６日休館）。観覧時間は午前９時半～午後５時（最終入館は午後４時半まで）。入場無料。

（写真：展示されている書）