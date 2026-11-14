いわき市総合防災訓練 県内初 津波想定で一般公募の参加者交えて列車から避難

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巨大地震を想定した「市総合防災訓練【地震・津波編】」が１４日、いわき市一円で行われた。茨城県沖の地震に伴い大津波警報及び土砂災害が発生した――との設定で、一般市民に加え、地元企業や関係機関・団体から約１３００人が参加し、有事に対する備えについて理解を深めた。

訓練のうち、県内初の試みとして、一般公募による参加者を交えた鉄道車両からの津波避難訓練を実施した。

市とＪＲ東日本浜通り事業本部が連携した企画で、子どもや高齢者、耳の不自由な人などさまざまな立場の３５人が、内田市長ら市の関係者とともに、実際に久ノ浜―末続駅間に緊急停車した車両からはしごを使って脱出。二次避難として、バスで最寄りの避難所・久之浜中まで移動する過程に臨んだ。

内田市長は「とても良い体験となった。参加者の声をもとに、今後の計画に生かしていきたい」と語った。小川郁夫・浜通り事業本部長（いわき駅長）も「自社でもこうした訓練は行っているが、一般の方に公募で参加していただき、緊張感をもって有意義に臨めた。今後も市と連携していきたい」と話している。

また植田中では、トヨタ自動車と東北大災害科学国際研究所の協力で、電気自動車等を活用した避難生活改善訓練を繰り広げた。

会場では実際に車両から給電する様子や、今年７月の熊本地震でも問題となった車中泊のあり方について示され、平時から準備しておくことの大切さを学んだ。

（写真：列車から避難する参加者）