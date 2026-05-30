アクアマリンふくしま ３年ぶりタイガーオーキッド開花 ランの仲間で世界最大

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小名浜のふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」で、３年ぶりにランの仲間では世界最大の「タイガーオーキッド」が開花した。

タイガーオーキッドは東南アジア原産で、黄色地の花に赤褐色の斑点が「虎」の模様にみえることから「タイガーオーキッド」と呼ばれている。自生地でも毎年開花しないことが一般的であり、日本でその姿を見れるのは希少とされる。

花の大きさは約８～１０ｃｍ。株は大きくなると７ｍ以上にもなる。花は生後１０年、バルブ（ランの仲間にみられる、水分や栄養を蓄える部位）が１・５～２ｍほどに育つと開く。

同館での開花は２０１９年から４度を数える。２３年を最後にここ２年は咲かなかったため、担当者が肥料を工夫するなどし、ようやく花開いたため安ど感はひとしおという。

見頃は６月上旬ごろの見通し。同館では「開花させるのが非常に難しいランです。まさに幸運の兆しとも言えるこの貴重な姿を、ぜひこの機会にたくさんの方にご覧いただきたいです」と呼びかけている。展示場所は本館３階「熱帯アジアの水辺」。

（写真：開花したタイガーオーキッド＝２９日）