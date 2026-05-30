いわき市教委 公立小・中の移動でレンタカー利用の自粛要請 磐越道事故受けて

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郡山市の磐越自動車道で今月６日、部活動遠征中だった新潟市の高校生１８人が死傷したバス事故を受け、市教委はいわき市の公立小・中学校９３校に対し、校外学習や部活動遠征における移動手段について聞き取りを行った。

その結果、部活動遠征の市内で１件、市外で３件のレンタカー利用が分かった。いずれも必要な免許を持つ保護者が運転しており、無許可で有償の送迎をする「白バス行為」はなかった。

郡山の事故ではレンタカー利用のあり方や運転手の適性が取りざたされており、市教委では６月にも予定する国のガイドライン発表までは、レンタカー利用を自粛するよう通達した。

平沢洋介市教育長が２９日、定例記者会見で調査結果を明らかにした。各校への聞き取りは１２日に依頼し、１８日を期限とした。主に３月から６月にかけての移動手段の状況となっている。

校外学習に関しては、公共交通機関が４１件、運転手を含めたバス借り上げが９１件、保護者会による乗り合わせが２件、現地集合が６件、徒歩等が３件。レンタカー利用はなかった。

部活動遠征（市内／市外）としては、公共交通機関が３件／６件、運転手を含めたバス借り上げが１９件／３３件、レンタカーが１件／２件、保護者による乗り合わせが２５件／２４件、現地集合が４１件／３６件だった。

記者会見にあたって、平沢教育長は「何よりも子どもたちの命が大切。必要に応じて指導を検討していたが、現時点では問題なかったと考えている」と話す。その上で国のガイドラインを踏まえ、市教委としても一定のルール作りを検討していくという。

（資料写真：市教委が入るいわき市役所東分庁舎）