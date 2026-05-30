いわきＦＣ プレーオフラウンド第１戦・アウェーで湘南に２－１ 次戦は徳島

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」のプレーオフラウンド第１戦として、地域リーグラウンド「ＥＡＳＴ―Ｂ」３位のＪ２いわきＦＣは３０日、アウェーのレモンガススタジアム平塚（神奈川県平塚市）で、「ＥＡＳＴ―Ａ」３位のＪ２湘南ベルマーレと対戦し、２―１で勝利した。

試合は前半２６分、敵陣左でボールが前にこぼれたところを、ＦＷ加藤大晟（２３）がうまく拾ってパスを繰り出すと、ＭＦ中島舜（２４）が自らペナルティーエリアに持ち込み、相手選手との競り合いにも負けずシュート。プロ初ゴールを挙げた。

しかし後半１７分にＧＫ佐々木雅士（２４）がはじいたボールに詰められて失点。その後も好機はあったが９０分で決着がつかず、延長戦にもつれ込んだ。

そして再びゴールネットを揺らしたのはいわき。延長前半６分、途中出場のＭＦ久永瑠音（２２）が左サイドから中央に低いボールを入れると、同じく後半からピッチに入ったＭＦ高橋勇利也（２７）が左足を振りぬき、矢のような一発を見せて勝ち越しに成功した。

プレーオフラウンドは、地域リーグラウンド各組で同じ順位だった４チームがノックアウト方式で最終順位を決定。第２戦（９、１０位決定戦）は６月７日、アウェーの鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム（徳島県鳴門市）で、「ＷＥＳＴ―Ａ」３位のＪ２徳島ヴォルティスが相手となる。キックオフは午後１時５分。

（写真：勝ち越し弾を決めた高橋 Photo by J.LEAGUE/J.LEAGUE via Getty Images）