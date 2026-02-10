＜いわきＦＣ余話＞札幌戦で決勝弾の柴田 喜び見せるもどん欲に高み

この記事のタイトルとURLをコピーする

■明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ第１節 いわきＦＣ１－０北海道コンサドーレ札幌（８日、ハワスタ）

▽得点【い】柴田（前１５）

昨季後半の躍進を支えた立役者のひとり、ＭＦ柴田壮介（２４）は先発出場すると、前半１５分、ゴール前にスルスルと飛び出して、今季オープニングゴールを決め、満面の笑みでチームメイトと抱き合って喜びを分かち合った。

柴田は相手のパスミスを逃さず、センターサークル内でボールをカットすると、すかさず前方のＭＦ西谷亮（２２）へ預ける。西谷はそのままドリブルで攻め上り相手４枚を引き寄せながら、その右を駆け上る柴田へ。相手キーパーの位置を一瞬で把握し、ダイレクトで右足を合わせゴール左に押し込んだ。

「キーパーが（前に）出て来なかったのを見て、（西谷からの）スピードのあるボールを地面にたたきつけることを意識した」

２０２４年８月に湘南ベルマーレから期限付きで移籍し、初年度はベンチを温める機会が多かったが、昨季はスタメンに定着し、攻守の軸たるアンカーとして活躍。「自分を本当に必要としてくれている」と感じ、いわきに完全移籍を決めた。

開幕戦ではシステムの変更に伴い、ＭＦ山口大輝（２８）とともに２トップの後方、シャドーの位置で流動的に前後して試合をかじ取りした。「自分のゴールで勝てたのは良かった」と喜ぶ。

だた札幌の５本に対し、２１本ものシュートを放ったにも関わらず１点のみと、攻撃陣の決定力には大きな課題が残った。コンディションも途上といい、「まだまだレベルの高い相手に仕留められてしまうチームなので、ゲーム体力を含めて穴のない守備をしつつ、（山口）大輝君や後ろとの連係も改善していきたい」と、勝利の喜びもつかの間、すぐに兜（かぶと）の緒を締めた。

（写真：先制ゴールを含め攻守で活躍した柴田）