「ようこそ、いわきへ」ふくしまＤＣに合わせ 湯本駅でツアー客お出迎え

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４月から始まった大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」に合わせ、ＪＲ湯本駅で４日、鉄道ツアーのお出迎えイベントが行われた。

この鉄道ツアーは「ふくしまＤＣ特別企画！～鉄道探訪ふくりん常磐の旅～」で、常磐線の特急ひたちで品川、東京、上野の各駅から湯本駅に到着。福島臨海鉄道・小名浜駅の見学が組み込まれており、参加者はディーゼル機関車の台車などを間近にした。

お出迎えイベントは地元関係者に加え、いわき市を代表するフラで歓迎。いわき湯本温泉の女将で構成する「フラ女将」と、高校生フラガールが花を添えた。

また常磐線沿線のゆるキャラも駆け付け、いわき観光情報ナビゲーター「フラおじさん」のほか、県復興シンボルキャラクター・キビタンや、ＪＲ東日本水戸支社からムコナくん、スパリゾートハワイアンズからＣｏＣｏネェさん、パナシバくんなども一緒に盛り上げた。

（写真：出迎えを受ける鉄道ツアーの参加者）