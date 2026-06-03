四倉町で「クマと思われる目撃」３日に通報８件 ４日は小・中学校の休校等も

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いわき市四倉町で３日、計８件の「クマと思われる動物の目撃」の通報があった。いずれも体長１～１・５ｍの動物１頭で、人的被害は確認されてない。

このため市は４日、四倉小、大浦小、四倉中、久之浜一小、久之浜二小、久之浜中、四倉保育所、久之浜保育所、四倉第一幼稚園、四倉第二幼稚園の休校・休園を決定。放課後児童クラブのうち、かえで、あおば、すずめ、久之浜（虹、スマイル）の各児童クラブとどんぐりクラブ、地域子育て支援拠点「チャイルドハウスふくまる」も休所とする。

いわき商業情報高四倉校舎もこの動きに合わせ、４日の休校を決めている。

市環境企画課によると、人工知能（ＡＩ）を搭載したカメラの設置を済ませており、いわき中央署と連携したパトロールを通じて、住民に注意喚起を行っている。

目撃場所は次の通り（いわき中央署発表）。

▽午前７時３３分＝四倉町字志津▽午前９時４０分＝同町字太夫坂▽午前１０時２０分＝同町字五丁目▽午後２時４０分＝同町長友字宮ノ前（県道いわき・浪江線）▽午後３時＝同町字町田▽午後３時１２分＝同町字梅ケ丘▽午後３時２１分＝同町字西三丁目▽午後３時５０分＝同町字西四丁目（四倉小）

（写真：クマと思われる動物のドライブレコーダーの映像＝いわき中央署提供）