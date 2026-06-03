いわきサンシャインマラソン 来年２月２８日開催決定 １０ｋｍ定員増も

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日本陸連公認のフルマラソン大会「第１８回いわきサンシャインマラソン」は来年２月２８日に開催されることが決まった。大会に向けた実行委員会が２日、市役所本庁舎で開かれ、要項等を協議した。

日程を巡っては、今後も２月最終週にすることを決定。２月第３週と３月第１週は他大会の実施による計測機材・職員の確保が難しいことに加え、固定して参加しやすい環境と、大会そのもの認知向上につなげていく。

募集種目・定員のうち、２ｋｍ親子（３・４年生）は過去２回にわたって定員割れしたため、３００組６００人→２００組４００人に。一方で人気種目で１週間ほどでエントリーが終了する１０ｋｍは９００人→１１００人とする。

申し込み期間は９月１１日正午～１０月１５日午後１１時５９分。インターネット経由で行う。

いわきサンシャインマラソンは、フルマラソンが平・いわき陸上競技場―小名浜港アクアマリンパークの４２・１９５ｋｍで競うほか、ショート種目が同パークを会場とする。

今年２月の第17回大会に関しては２日現在、ランニングポータルサイト「ランネット」の２０２６年大会評価で、全国１位（９５・０点）を付けている。大会会長の内田市長は「引き続き充実した大会にしていきたい」と話している。

（写真：来年２月の大会について協議した実行委員会）