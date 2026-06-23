東日本国際大野球部の活躍たたえ 平商店会連合会がボール贈る

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東日本国際大硬式野球部の活躍をたたえ、いわき市平商店会連合会（坂本匡蔵会長）は２２日、同部に激励品として、硬式練習球１０ダース（１２０個）を贈った。

同大は、南東北大学野球連盟春季リーグで１０季連続４２度目の優勝を飾り、今月行われた「第７５回全日本大学野球選手権大会」で２回戦に進出した。

部員たちは毎年８月に開かれる夏の風物詩「いわき七夕まつり」の清掃ボランティアとして、まつり期間中のごみ拾いや、ごみ箱の管理などを行い、会場の美化に努めている。

同連合会では清掃活動のお礼と、全日本選手権出場の激励の意味を込め、毎年硬式ボールを寄贈している。贈呈式は同大１号館１階ホールで行われ、鈴木大介副会長（いわき七夕まつり実行委員会幹事長）、中山哲志同大学長、主将の森川大輝さん（健康福祉学部４年）、副主将の伊藤航大さん（同）、主務の藤本直樹さん（同）が出席した。

鈴木副会長が、代表の森川さんに激励品を手渡した。受け取った森川さんは「毎年、いわき市の方々に支えていただき、大変ありがたいです。このご支援にプレーを通じて恩返しをしたい」とお礼を述べた。

同野球部の部長を兼務する中山学長は「地域の皆さんの応援は大変心強い。秋季大会に向け、チーム一丸で頑張りたい」と話した。

（写真：東日本国際大で行われた贈呈式）