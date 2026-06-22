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いわき市出身・諸橋沙夏さん所属「＝ＬＯＶＥ」国立競技場ライブ１３万人超

　指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝ＬＯＶＥが２０日、２１日の２日間、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で＝ＬＯＶＥ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ『Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”』を開催した。
　両日ともチケットは完売し、計１３万２千人を動員。グループ史上最大規模の公演を成功させるとともに、２０２７年１月に東京ドームで単独公演を行うことを発表し、ファンを沸かせた。
　＝ＬＯＶＥは昨年２月にリリースした「とくべチュ、して」がストリーミング累計１・７億回再生を突破。ＴｉｋＴｏｋ総再生回数も２２億回を超えるなど大ヒットを記録している。
　さらに２０２６年４月１日発売の２０ｔｈシングル「劇薬中毒」は、ビルボード週間シングルランキング、オリコン週間シングルランキングともに１位を獲得。通算７作目の首位となり、累計出荷枚数は自己最高の５０万枚を突破した。（オリコン）
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　＝ＬＯＶＥの諸橋沙夏さんはいわき市出身。いわき民報社は諸橋さんの活動を応援しています。
　（写真：＝ＬＯＶＥ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ『Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”』の模様）

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

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