いわき市出身・諸橋沙夏さん所属「＝ＬＯＶＥ」国立競技場ライブ１３万人超

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指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・＝ＬＯＶＥが２０日、２１日の２日間、東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で＝ＬＯＶＥ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ『Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”』を開催した。

両日ともチケットは完売し、計１３万２千人を動員。グループ史上最大規模の公演を成功させるとともに、２０２７年１月に東京ドームで単独公演を行うことを発表し、ファンを沸かせた。

＝ＬＯＶＥは昨年２月にリリースした「とくべチュ、して」がストリーミング累計１・７億回再生を突破。ＴｉｋＴｏｋ総再生回数も２２億回を超えるなど大ヒットを記録している。

さらに２０２６年４月１日発売の２０ｔｈシングル「劇薬中毒」は、ビルボード週間シングルランキング、オリコン週間シングルランキングともに１位を獲得。通算７作目の首位となり、累計出荷枚数は自己最高の５０万枚を突破した。（オリコン）

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＝ＬＯＶＥの諸橋沙夏さんはいわき市出身。いわき民報社は諸橋さんの活動を応援しています。

（写真：＝ＬＯＶＥ ＳＴＡＤＩＵＭ ＬＩＶＥ『Ｂｅｙｏｎｄ“ＫＹＵＮ”』の模様）