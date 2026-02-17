小名浜二中・鈴木さん 内閣総理大臣賞に輝く 警察庁など主催の作文コンクールで

この記事のタイトルとURLをコピーする

警察庁などが主催する「令和７年度交通安全ファミリー作文コンクール」で、小名浜二中・３年の鈴木彩花さん（１５）が最優秀作として、内閣総理大臣賞に輝いた。コンクールには全国から２４８７点が寄せられ、鈴木さんの作文は最も優れた内容と評価された。

作文は「家族でつなぐ交通安全の輪」と題し、自らのヒヤリとした体験から、学校での講話を通じて家族で交通安全について話し合い、率先して反射ベストを着用した経緯をまとめた。

鈴木さんは１６日、市役所本庁舎を訪れ、内田市長に受賞を報告した。内田市長は「鈴木さんのような若い感性を大切にし、市としても交通安全を呼びかけていく」とたたえた。小名浜二中の橋本勉校長、担任の椎名勉教諭、父・信之さん、母・梢さん、服部樹理市教育長が同席した。

表彰状は１月１４日、東京都文京区で開催された「第６６回交通安全国民運動中央大会」の席上、高市首相から手渡された。

（写真：内閣総理大臣賞を手にする鈴木さん＝中央）