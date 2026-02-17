じゃんがら・からくり時計の人形 いわき市暮らしの伝承郷で常設展示決まる

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき駅前大通りで長年にわたって親しまれ、昨年１２月に解体・撤去された「じゃんがら・からくり時計」を巡り、時計を彩った人形のうち２体が２０日から、いわき公園内・市暮らしの伝承郷で常設展示される。市が１６日に発表した。

じゃんがら・からくり時計は１９９２（平成４）年、市制施行２５周年を記念し、市がいわき地方の伝統芸能・じゃんがら念仏踊りをモチーフに整備。２時間おきに時計の左右から鉦や太鼓を持った８体の人形が登場し、約３分にわたってアレンジされた念仏踊りの音色を響かせた。

しかし老朽化と度重なる修繕の必要性から、２０２４（令和６）年３月から稼働を停止。市では維持を断念した上で、内部にある人形は保存する方針を固めた。残り６体は地元商店街に移される。

伝承郷の人形は常設展示室に飾られ、往時の写真と解説文も一緒に置かれる予定。鑑賞する際には入室にあたっての観覧料が必要（一般３４０円）。

