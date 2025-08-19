いわき市の海水浴 今夏は３万８２０９人 レジャー多様化・少子化で鈍化か

この記事のタイトルとURLをコピーする

市は１８日、今夏のいわき市の海水浴場について入込客数を発表した。今夏も暦の関係で天候不順の恐れから、海開きを例年の海の日の３連休初日から１週間ずらし、７月１９日から８月１７日までの３０日間とし、昨年と同じく勿来、薄磯、四倉、久之浜・波立の４カ所に海水浴場を設けた。

市観光振興課によると、本年度の入込客数は４カ所で計３万８２０９人（前年比１０７・２％）と微増した。背景には期間中に熱中症警戒アラートが５回発令されたことによる外出自粛や、７月３０日にカムチャツカ半島付近で発生した巨大地震による津波警報発表、８月上旬には、台風９号、１０号の接近による高波が連日発生したことがあるという。

海水浴はいわき市を代表する観光誘客の一つで、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故前の２０１０（平成２２）年には、計１０カ所の海水浴場に８０万１４１３人が訪れていた。

現在は４カ所の開設となり、コロナ禍が明けてあらためてにぎわいを取り戻すことが期待されているが、レジャーの多様化や少子化によって客足が鈍化している。市では「来年度以降も引き続き安全・安心な海水浴の環境づくりに努めてまいります」とコメントしている。

（写真：四倉海水浴場）