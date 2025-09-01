いわき市長選の期日前投票始まる 支所など場所問わず可 ぜひ一票の行使を

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選（７日投開票）を巡り、期日前投票が１日から始まった。初日は市内１５カ所に設けられ、２日からは中央台公民館、泉公民館が加わる。また小川地区では３日、車両による移動期日前投票を実施する。

期日前投票は、７日に仕事や冠婚葬祭、旅行などの理由で当日投票ができない人を対象に、住民票の住所に関わらず１７カ所どこでも一票を投じることができる。

【期日前投票】◇市役所東分庁舎、小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉の各支所、好間公民館▽～６日＝午前８時半～午後８時◇遠野、小川、三和、田人、川前、久之浜・大久の各支所▽～４日＝午前８時半～午後６時▽５、６日＝午前８時半～午後８時◇いわき産業創造館（ラトブ６階）、イオンホール（イオンモールいわき小名浜４階）▽～６日＝午前１０時～午後８時◇中央台公民館、泉公民館▽２～６日＝午前８時半～午後８時

【移動期日前投票】◇３日▽野々志道公民館＝午前１０時～１１時▽江田・牛小川集会所＝午後１時～２時▽牛小川踏切前＝午後２時半～３時

（写真：市役所東分庁舎に設けられた期日前投票所）