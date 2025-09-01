＜いわき市長選 候補者横顔＞現職・内田広之氏 親しみ込め「ウッチー」呼びも

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選（７日投開票）の候補者３人の横顔を紹介する。届け出順に、初回は再選を目指す現職・内田広之氏（５３）＝平、１期＝。

■ ■

「いわきの現状を放っておくことはできない」と立ち上がってから４年。引き続き市政のかじ取りに自信をにじませる。

小・中学校の給食費完全無償化、特別支援・発達障がい児支援を含めた教育環境の充実、医師招へい１００人計画、防災庁の誘致、年齢や障がいの有無に関係なく交流できるインクルーシブ公園の整備、さらなる企業立地・雇用確保、国道６号林城、飯田交差点の渋滞解消、日本初となる国連の人材研修センター「シファールジャパン」を通じた国際防災都市の実現――と、２期目に向けての政策は目白押しだ。

「全部お伝えしたいので、どうしても早口になってしまう」と打ち明けるが、思いが強い裏返しだろう。そうした取り組みを市民は理解を示し、街なかで見かけると「ウッチー」と気軽に声をかけてくれる。

趣味の剣道は、公務の間に稽古に励んで５段を誇る。好物のカツカレーで英気を養う。

（写真：報道各社のインタビューに応じる内田氏）