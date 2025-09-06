大学生愛好家がフラガールから踊り学ぶ いわき地方振興局主催の合宿始まる

この記事のタイトルとURLをコピーする

フラダンスを愛好する大学生を対象にした、県いわき地方振興局主催の令和７年度「『いわきフラ合宿プラン』合同体験会」が始まった。

フラ合宿プランは、毎年２月にスパリゾートハワイアンズで開かれる「全国学生フラ・フェスティバル」に出場した各大学に声をかけ、日本のフラの聖地に滞在し、いわきの観光や文化に理解を深めてもらう。

初回は２～４日、上智大フラサークル「Ｈａｕ′ｏｌｉ（ハウオリ）」のメンバー岡本真帆さん（１９）＝総合グローバル学部１年＝、渋井葉月さん（１９）＝同＝、安田みち子さん（１８）＝理工学部１年＝、林優月さん（１８）＝同＝が参加した。

このうち２日はスパリゾートハワイアンズでフラ講師との交流、フラメイク講座、ステージショーを観覧したほか、３日は施設内のＡスタジオでタヒチアンダンスを体験した。

スバリゾートダンシングチームのマヒナ亜怜さんの指導のもと、基本姿勢、ステップ、腰の動き、振り付けを１時間にわたり学んだあと、音楽に合わせ「タヒチ タヒチ」を踊り練習の成果を披露した。

９～１１日に共立女子大、慶応大、法政大が、１７～１９日には上智大、共立女子大、早稲田大、立教大が合宿を行う。

（写真：マヒナ亜怜さん＝右＝の指導を受ける上智大生）