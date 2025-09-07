ニュース

いわき市長選 再選の内田氏は６万５４０７票 投票率は過去最低４１・８４％

　任期満了に伴う市長選の開票作業は７日午後８時から、平下荒川の市総合体育館で行われた。
　午後９時５７分に開票が終了し、無所属現職・内田広之氏（５３）＝平、１期＝が６万５４０７票を獲得して再選した。
　４度目の出馬となった元衆院議員の無所属新人・宇佐美登氏（５８）＝小名浜＝は２万３８２９票、返り咲きを狙った２期８年務めた無所属前職・清水敏男氏（６２）＝常磐関船町＝は１万６９６０票だった。
　当日有権者数は２５万５５８２人（男性１２万４８１８人・女性１３万７６４人）。投票率は４１・８４％。前回（２０２１年）から５・８４ポイント減で、過去最低を更新した。
　内田氏の新たな任期は２８日から４年間。当選証書付与式は８日午後１時半から、市役所本庁舎で開かれる。
　■　　　　■
　いわき市長選＝敬称略（選管確定）
　当６５，４０７　内田　広之　無現＜２＞
　　２３，８２９　宇佐美　登　無新
　　１６，９６０　清水　敏男　無前＜２＞
　（写真：市総合体育館で行われた開票作業）

