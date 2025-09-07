いわき市長選 再選の内田氏は６万５４０７票 投票率は過去最低４１・８４％

この記事のタイトルとURLをコピーする

任期満了に伴う市長選の開票作業は７日午後８時から、平下荒川の市総合体育館で行われた。

午後９時５７分に開票が終了し、無所属現職・内田広之氏（５３）＝平、１期＝が６万５４０７票を獲得して再選した。

４度目の出馬となった元衆院議員の無所属新人・宇佐美登氏（５８）＝小名浜＝は２万３８２９票、返り咲きを狙った２期８年務めた無所属前職・清水敏男氏（６２）＝常磐関船町＝は１万６９６０票だった。

当日有権者数は２５万５５８２人（男性１２万４８１８人・女性１３万７６４人）。投票率は４１・８４％。前回（２０２１年）から５・８４ポイント減で、過去最低を更新した。

内田氏の新たな任期は２８日から４年間。当選証書付与式は８日午後１時半から、市役所本庁舎で開かれる。

いわき市長選＝敬称略（選管確定）

当６５，４０７ 内田 広之 無現＜２＞

２３，８２９ 宇佐美 登 無新

１６，９６０ 清水 敏男 無前＜２＞

（写真：市総合体育館で行われた開票作業）