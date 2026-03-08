５月３１日 いわきアリオスで「鼓童」の公演 平出身・小松崎さん来場呼びかける

この記事のタイトルとURLをコピーする

新潟県佐渡市を拠点に、国内外で公演を展開する太鼓芸能集団「鼓童」による「創立４５周年記念 第一弾 鼓童 ワン・アース・ツアー２０２６」が５月３１日午後２時から、いわき芸術文化交流館「アリオス」アルパイン大ホールで開催される。いわき市では２年ぶり７回目となり、平出身の小松崎正吾さんが来場を呼びかけている。

鼓童は１９８１（昭和５６）年に結成。５０以上の国・地域で７５００回以上の公演を数え、日本文化の海外発信に多大な貢献をしたとして、２０２３（令和５）年１２月には文化庁長官表彰を受けた。

小松崎さんは中学時代に和太鼓に出会い、小名浜高（現小名浜海星高）では演劇部に所属し、全国大会に出場した経験を持つ。２００９（平成２１）年に鼓童の研修所に入り、１３年からメンバーとなった。

凱旋を控え、「自分たちの原点を大切にしながら、さらなる高みを目指したパフォーマンスを繰り広げる」と小松崎さん。昨年は大阪・関西万博のステージに立つなど、精力的に活動しているが、やはり地元の舞台に対する思いは強い。５月には全国６都市で公演を予定しており、いわきアリオスで千秋楽を迎える。

今回は４歳から入場可の「ファミリーエリア」も設ける。幼い子どもたちにもこの熱狂を感じてもらおうと企画した。小松崎さんは「お祭りのような楽しさをぜひ感じてほしい」と笑顔で語った。

全席指定。一般６千円。Ｕ２５（２５歳以下）３千円。ファミリーエリアはおとな５千円、こども（４歳～小学生）１５００円。詳しくはアリオスチケットセンター＝電話（２２）５８００＝まで。

（写真：公演への来場を呼びかける小松崎さん）