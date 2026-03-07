いわきＦＣ ホームで首位・大宮に勝利 今季初めてＰＫ戦を制す

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第５節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」４位のＪ２いわきＦＣは７日、ホーム・ハワイアンズスタジアムいわきに、首位のＲＢ大宮アルディージャを迎え撃ち、１―１と９０分では決着がつかなかった。ＰＫ戦でいわきは最初の２本こそ失敗したが、そこから全員が成功して勝ち点２を手にした。

いわきの通算成績は３勝２敗（うちＰＫ戦は１勝１敗）で勝ち点は９。順位は前節と同じく１０チーム中４位としている。次節は１４日、アウェー・ＪＩＴ リサイクルインク スタジアム（山梨県甲府市）で、暫定２位のヴァンフォーレ甲府と対戦する。キックオフは午後２時。

試合は序盤から大宮に主導権を握られる苦しい展開となったものの、前半は０―０で折り返した。後半に入っても一進一退の攻防が続いたが、２９分に自陣右サイドから入れられたクロスから失点を許す。

しかし３８分、ＭＦ山中惇希（２４）の右コーナーキックを、途中出場のＦＷ加藤大晟（２３）が頭で合わせて同点に追いついた。さらに逆転を狙って攻勢を仕掛けたが、あと一歩及ばずに今季２度目のＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦はいわきから始まり、最初の２本を止められて窮地に陥ったが、大宮は４人目がクロスバー、５人目がゴールポストに直撃して３―３と並ぶ。いわきは７人目まで成功すると、大宮の７人目をＧＫ佐々木雅士（２３）が阻止して辛くも勝利を収めた。いわきが百年構想リーグでＰＫ勝ちするのは初めて。

田村雄三監督（４３）は「最後の最後まで粘り強く戦えた。われわれは一つ一つ大切に、そして全力で戦い抜かなければいけないので、また選手に課題をフィードバックしていきたい」と語った。

（写真：ＰＫ戦の末に勝利を手にして喜ぶ佐々木）