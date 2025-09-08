「目指すは日本一」ら・ら・ミュウ １２日に道の駅グランドオープンへ

この記事のタイトルとURLをコピーする

１２日にグランドオープンを控える小名浜の「いわき・ら・ら・ミュウ」は８日、報道各社向けの内覧会を行った。８、９の両日は増床リニューアルした１階の「銘品プラザ」がプレオープンしており、ひと足先に地元の物産品を買い求める人たちでにぎわっている。

銘品プラザは従来の１・５倍の広さを誇り、水産物ブランド・常磐ものに加え、新たに市内の生産者と協力し、いわき市産の野菜やコメ、果物を取り扱っている。

運営会社・市観光物産センターの小針正人代表取締役専務は「当面の目標に震災前と同じ売上高２０億円突破を掲げ、将来的には（全国１２３０カ所の中で）日本一の道の駅を目指しながら、いわき・小名浜の魅力を発信していきたい」と意気込みを示す。

オープンに向けては、新たに２４時間利用可能な駐車場やトイレ、授乳設備、道路情報の発信機能を整備したほか、チャイルドチェアの配置をはじめとする子育て支援機能の充実、腹部にストーマ（人工肛門・人工ぼうこう）を造設した「オストメイト」の人に対応したトイレなどを設けた。

ら・ら・ミュウは１９９７（平成９）年７月２５日に開業。東日本大震災・東京電力福島第一原発事故や、新型コロナウイルスの感染拡大を乗り越え、地域に愛される施設として運営。その一環として、道の駅の申請を決めた。

いわき市の道の駅としては、四倉町のよつくら港に次いで２カ所目。同センターは市が出資する第三セクターのため、民設民営方式で運営される。

１２日からは週末を中心に、約２週間にわたってグランドオープン記念イベントを開催。初日は午前９時半からセレモニーを催し、２１日は午後１時半からいわき市出身の俳優・武田玲奈さんが一日駅長を務める。

（写真：プレオープンしている銘品プラザ）