８日夜遅く 久之浜の国道６号で普通車同士が正面衝突 ２１歳男性が死亡

この記事のタイトルとURLをコピーする

８日午後１０時半ごろ、いわき市久之浜町久之浜字水上の国道６号（久之浜バイパス）で、双葉郡広野町方面から向かってきた郡山市の土木業男性・Ａさん（４１）の普通乗用車と、対向してきた同郡広野町大字折木の会社員男性・Ｂさん（２１）の普通乗用車が正面衝突した。

Ａさんは打撲などの軽傷だったが、Ｂさんは全身を強く打ち意識不明のまま市内の病院に運ばれたものの、多発性外傷により約２時間半後に死亡した。Ａさんの車には３０代の女性が同乗しており、打撲などの軽傷だった。

いわき中央署では現場の状況などから、どちらかの車が対向車線にはみ出したとみて、詳しい事故原因などを調べている。同署管内では８月１８、２３日にも死亡事故が発生しており、緊急対策として１２日まで交通指導取り締まりを強化する。

現場は片側一車線の見通しの良い直線道路で、実況見分や横転した車の事故処理などのため、９日午前３時４３分まで全面通行止めの交通規制を敷いた。

（写真：現場で行われた実況見分＝９日午前１時４３分）