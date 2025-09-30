いわき市副市長 下山田松人氏退任へ 後任は山田誠氏（水道事業管理者）の線

この記事のタイトルとURLをコピーする

市の特別職人事を巡り、下山田松人副市長（６４）が退任し、後任に市水道事業管理者の山田誠氏（６２）が就く方針となったことが２９日、関係者への取材で分かった。

下山田氏は慶応大商学部卒。１９８３（昭和５８）年に市役所入庁。行政経営部次長、市民協働部長などを歴任した。退職後は市消費生活センター所長に転じ、２０２１（令和３）年１０月から現職。山田氏は茨城大人文学部卒。１９８６年に市役所入庁。危機管理監、総合政策部長などを経て、２０２１年１０月から現職。

市代表監査委員の増子裕昭氏（６７）も退任し、遠藤英子・市市民協働部長（６０）を充てる見通し。この人事に伴い、新たな水道事業管理者には元市危機管理部長で、市社会福祉施設事業団理事長の飯尾仁氏（６２）が就任へ。市民協働部長には同部次長の駒木根通人氏（５７）が昇任する見込み。

特別職に関しては、１０月３日開会予定の市議会臨時会で提出する。

（写真：山田誠氏、遠藤英子氏、飯尾仁氏、駒木根通人氏）