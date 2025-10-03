６月に続きいわきに力士がやってくる！ ４日・小名浜で木瀬部屋のちゃんこ提供

この記事のタイトルとURLをコピーする

大相撲・木瀬部屋の現役力士がちゃんこを振る舞うイベント「第２回いわきに力士がやってくる！」が４日午前１１時から、小名浜下神白の共生型デイサービス 三崎こみゅんデイサービスで開催される。

イベントは地元有志で構成する「いわきで力士とちゃんこの会」が主催し、今年６月に続いて２回目。広く市民に大相撲の魅力を知ってもらうとともに、地域活性化を目的に行っている。

今回も木瀬部屋から角界初の東大出身力士・須山（東三段目六枚目）と、ちゃんこ長・肥後ノ龍（東序ノ口四枚目）の２人が訪れ、部屋自慢の塩ちゃんこを提供する。１杯５００円（限定２００食）。会場では相撲グッズや力士のサイン色紙の販売も行われる。

また明治大学経営学部・中西晶ゼミの協力で、北海道仁木町との連携事業で手掛けているスパークリングワインの試飲も予定する。なお運転者には提供しない。

企画する三島秀也さんは「前回も多くの方に足を運んでいただき、大いににぎわった。今回も楽しんでいただければ」と来場を呼びかけた。

（画像：イベントの告知チラシ）