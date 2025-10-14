いわき市医療センター・小柴医師 『師匠』と仰ぐノーベル賞の坂口さん快挙喜ぶ

この記事のタイトルとURLをコピーする

過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見し、今年のノーベル生理学・医学賞に輝いた坂口志文・大阪大特任教授（７４）に対し、いわき市からも喜びの声が上がっている。

市医療センター透析センター外科主任の小柴貴明さん（５８）＝県立医大災害医療支援講座教授＝は、坂口さんを免疫分野の『師匠』と仰いでおり、論文をともに執筆した間柄とあって、「ノーベル賞はもう少し早くもらっても良かったと思う。学問を追求する姿を尊敬しており、本当にうれしいことです」と笑顔で語った。

６日にスウェーデン王立科学アカデミーから、今年のノーベル生理学・医学賞が発表され、日本人６人目の受賞となった坂口さん。制御性Ｔ細胞はがん治療や臓器移植、自己免疫疾患、アレルギーなど幅広い応用が見込まれており、「免疫システムがより複雑であることを示し、それまで知られていなかった免疫細胞を発見した」と評価された。

小柴さんは２００２年、ベルギーで臓器移植を巡る免疫の研究を経て、母校・京都大の大学院で免疫学の講座を立ち上げる際、坂口さんを頼ったところから本格的な交流が始まった。坂口さんの志の高さには感服しているといい、食事の場でも話題は研究の話ばかりと明かす。仕事に没頭する様子は、自分が目指す理想の姿だった。

６日に受賞の一報を聞き、さっそく坂口さんの携帯電話を鳴らした。「まずは『ありがとうございます』と伝えました。こんな時でないと、面と向かって感謝の言葉も言えませんからね。そして『おめでとうございます』と続けました」

ちょうど記者会見前だったため、通話時間は２０秒あまりだったが、坂口さんは「ありがとう」と答えた。師匠と弟子に多くの言葉はいらなかった。その上で「制御性Ｔ細胞は人類の幸福につながる。ノーベル賞を契機に、臨床応用が加速していくことを願っている」と重ね、新たな治療薬の誕生に期待を寄せる。

自らは大学での研究に加え、大手製薬メーカー・塩野義製薬でヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）の増殖を抑える「テビケイ」の開発に携わった経験から、日本でも海外のように、研究機関と製薬会社がより理解し合える環境が必要と説く。

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故をきっかけに、１２年から県立医大に転じ、被災地医療の最前線を支えてきた中で、立場は変われど、小柴さんにとって坂口さんから受けた影響は「一生ものです」と笑った。

（写真：坂口さんとの交流について語る小柴さん）