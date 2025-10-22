ニュース
いわき市 インフルエンザの感染拡大 流行開始の目安超える
いわき市ではインフルエンザの感染が広がり始めた。
２２日に発表された県感染症発生動向調査報告によると、１３～１９日に報告があった市内の１定点医療機関あたりの人数は４人。前週の０・６７人から３・３３人の増加となっており、今シーズン初めて流行開始の目安となる「１人」を超えた。人数ベースでは前週の６人に対し、３６人に拡大した。
県内全体の１定点医療機関当たりの感染者数は３・１７人（前週比２人増）で、１５２人（同９６人増）。１５日時点で流行入りした。
県感染症対策課によると、近年の傾向を踏まえると、流行入り以降、年末にかけて感染報告の増加が懸念されるといい、体調管理に留意するとともに、咳エチケットや手洗いの励行、場面に応じたマスクの着用など、基本的な感染対策を呼びかけている。
新型コロナウイルス感染症は引き続き落ち着いており、市内の１定点医療機関あたりの人数は３・１１人（前週比０・７８人減）。人数ベースでは２８人（同７人減）だった。
県内全体の１定点医療機関当たりの感染者数は３・８５人（前週比０・１５人減）で、１８５人（同７人減）。
市では重症化リスクを踏まえ、高齢者を対象としたインフルエンザ、新型コロナウイルス感染症の予防接種に対し、それぞれ助成を出している。本年度は市内１５０カ所の医療機関で接種可（予約方法などはそれぞれ異なる）。
