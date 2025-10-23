学法石川の大栄利哉（洋向台出身）東北楽天から４位指名 いわきからも祝福の声

この記事のタイトルとURLをコピーする

プロ野球の新人選択会議（ドラフト会議）が２３日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開かれ、東北楽天ゴールデンイーグルスから、いわき市洋向台出身で、学法石川高の大栄利哉捕手（１８）が４位で指名された、

大栄は永崎小４年の時、兄・陽斗さん（２４）＝トヨタ自動車＝の影響で野球を始め、小名浜少年野球教室でプレー。石川義塾中、学法石川高に進学し、高校では１年秋からベンチ入りし、４番捕手として活躍した。

昨春の選抜高校野球大会（センバツ）に出場し、今年９月にはＵ―１８（１８歳以下）ワールドカップのメンバーに選ばれ、日本代表の一員として準優勝に輝いた。１７８ｃｍ、８５ｋｇの恵まれた体格で、高校通算１３本塁打を挙げている。

東北楽天は指名にあたり、「セカンドスロー１・８秒を切る驚異的な強肩と、思い切りの良い打撃が光る打撃型捕手」と評価している。

石川郡石川町の同校で、指名後に記者会見が行われ、「心の底からホッとしています。４位は予想以上の順位」と安ど感をにじませた大栄。一番成長できた福島の地から指名を受けたことに感謝し、プロでは自分の名前を大きく示したいと重ねた。

目標はオリックス・バファローズの森友哉のように打てる捕手。将来に向けては「たくさんの人に応援される選手になれるよう、焦らずに１年１年技術力を高め、最終的には正捕手を目指したい」と意気込んだ。

東北楽天の指名に、いわきからも祝福の声が寄せられた。小名浜少年野球教室の小和口有久監督（７７）は「後輩たちに夢を与えてくれる。小学生の時からプロ野球選手を目指していたので、本当にうれしい」と喜んだ。

当時から長打力には非凡な才能があったといい、６年生の時に練習する小名浜東小校庭のネットを越え、道路の先の民家の窓ガラスを割ったことは忘れらない。「そんなことは３０年以上教えているが彼しかいない。高卒プロで捕手は大変だと思うが、一流選手になってほしい」と目を細めた。

（写真：指名を受けて笑顔で会見に臨む大栄。右は学法石川高の佐々木順一朗監督）