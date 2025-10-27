小名浜港でサンマ初水揚げ 今年も秋の味覚が届く「刺し身、塩焼きで食べて」

この記事のタイトルとURLをコピーする

小名浜港で２７日、今シーズン初めてサンマの水揚げが行われた。地元や北海道の漁船５隻が同日朝に入港し、三陸沖や常磐沖で取れた約１１・５ｔがさっそく競りにかけられた。

大きさは例年より１・５倍といい、価格は１ｋｇ当たり７１０～５１０円とやや高値で取り引きされた。昨年より９日早い初水揚げにハマは活気に満ちあふれ、競り落とされたサンマは２７日午後までに市内の小売店や鮮魚店に並び、秋の味覚はさっそく市民の食卓に届いた。

サンマは近年、記録的な不漁が続き、全国さんま棒受網漁業協同組合によると、昨年の小名浜港の漁獲量は前年比４２％の１１９㌧にとどまった。燃料費の高騰もあり、漁場から遠い同港への水揚げになかなか至らないという。

今年に関してはサンマ漁全体で好調な滑り出しだったため、「豊漁」と伝えられたが、９月以降は比較的低調に推移しており、価格も徐々に上がっている。

ただ脂のりの良さは例年より良い点は変わらず、同港に初水揚げされたサンマも身がふっくらしていた。

第８３恵隆丸（北海道根室市、総トン数２９ｔ）は約３ｔを運び入れた。小名浜港への水揚げはおよそ１０年ぶりで、２４日から２６日にかけて、宮城・金華山沖１６０ｋｍや、福島・富岡沖１００ｋｍで取った。

漁労長の長崎雅裕さん（６３）は「刺し身でも塩焼きでもおいしく食べられる」と太鼓判を押す。一方で小名浜港から近い漁場の水温は２０度と高めに推移しており、「正直どこで取れるか分からないところもあるが、今後サンマが増えてくれればまた水揚げしたい」と話していた。

（写真：秋の味覚として小名浜港に初水揚げされたサンマ＝２７日朝）