マルト 希少なサツマイモ限定販売 甘くねっとり楢葉の「あまはづき」

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）では、双葉郡楢葉町で生産される希少なサツマイモ「あまはづき」を限定販売している。

同町では東京電力福島第一原発事故からの復興に向け、サツマイモの栽培に力を入れており、マルトも協力している。あまはづきは２０２１（令和３）年に発表された新品種で、甘みの強さとねっとりとした食感が特徴。ただ保存期間が短いため、市場に流通する量はあまり多くないという。

本年度は東京大の学生を中心としたサークル「東大ＩＭＯＰＲＯＪＥＣＴ（イモプロジェクト）」と連携し、新たに「大学芋プロジェクト」を展開。このサークルはイモ類の栽培や料理を通じ、その魅力を発信する学生団体として活動している。

今回は数量限定ながら、同町振興公社が手がけたあまはづきの販売が実現した。平字尼子町のＳＣ平尼子店の野菜売り場には、ずっしりとしたあまはづきが並んでおり、買い物客がさっそく手にしていた。

価格は税込み１袋（３～４個）３２２円。ＳＣ中岡、四倉、ＳＣ君ヶ塚、ＳＣ城東、ＳＣ草野、ＳＣ平尼子の各店で取り扱っている。なくなり次第終了。

（写真：平尼子店で取り扱っているあまはづき）