いわき市 新年度から看護師の確保・育成を強化へ 移住支援金も

市は新年度、看護師の確保・育成に向けた取り組みを強化する。このうち「ミライのナース育成補助金」として、市内の看護学校などへの補助を実施。入学者１人あたり１０万円と、卒業後の市内就職者１人あたり２０万円を補助し、施設運営の充実・強化を図ってもらう。

また「“フラシティ・ナース”移住支援金」と銘打ち、市内病院に就職し、３年以上継続して勤務した看護師・准看護師に３０万円を支給する。看護師養成を巡っては、昨年１０月に市医師会から手厚い制度設計を求める陳情が挙がっていた。

このほか介護職員の就職支援に向け、就職支援金と奨学金返還支援金を盛り込んだ「いわき介護お仕事デビュー応援金」も設定する。

従来からの医学生応援修学資金貸与事業、診療所開設承継支援事業、救急患者受入強化支援事業を含め、新年度予算の「命と暮らしを支える医療・介護人材確保事業」として、２億５７０８万円を付けている。

（資料写真：いわき准看護学校の戴帽式）