いわき最初のデザイナー 昭和初期に活躍の鈴木百世テーマ 総合図書館で常設展

いわきで最初の図案家（デザイナー）とされ、１９３５（昭和１０）年に商業広告などを扱う「図案社」を平に立ち上げた鈴木百世氏（１９０１～４２）。

彼が手掛けた作品を紹介する、いわき総合図書館の後期いわき資料常設展「デザイナー鈴木百世―知る人ぞ知るいわき人―」が、同図書館５階地域資料展示コーナーで開催されている。

今展では、このうち焼き菓子やようかん、飴、醤油などの商品パッケージの原画や複製パネル１２点と、「平市と附近景勝案内」含め鳥瞰図３種などを展示した。

当時の情景が記録された絵はがきを添えることで、パッケージや鳥瞰図と見比べることができ、来場者たちはじっと目を凝らして資料に目を通している。

原画には「私も吟味して書いた心算ですから……」などのメモも書かれ、氏の几帳面な性格や人となりも推察される。作品は会期中に入れ替えをしていき、その都度、図書館のＳＮＳで発信する。来年５月２４日まで。

（写真：いわき総合図書館で開催中の常設展）