マルトＳＣ高坂店が売り場拡大 いわきＦＣと連携の「ホームスーパー」にも

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき市や茨城県でスーパーマーケットを展開する「マルト」（本社・勿来町窪田、安島浩代表取締役社長）は７日、内郷高坂町のＳＣ高坂店をリフレッシュオープンした。

リフレッシュオープンに合わせ、ＳＣ湯長谷店、ＳＣ君ヶ塚店に続いて、サッカー・Ｊ２いわきＦＣと連携した内装を展開。「いわきＦＣホームスーパーマーケット」としてチームカラーを基調としたデザインに加え、いわき市のブランドメッセージ「フラシティいわき」の雰囲気をまとっている。

また売り場面積を拡大し、特にマルトの主力商品の総菜や、近年需要が高まっている冷凍食品について取り扱いを強化した。

開店に先立って行われたセレモニーで、安島社長が「ぜひ探検するような気持ちで、おいしい商品を探していただきたい。地域で一番愛される店舗になるように頑張っていく」と呼びかけた。

いわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブの大倉智代表取締役、いわき観光まちづくりビューローの若松貴司専務理事らもあいさつに立ち、さらなる発展に向けて共にテープカットに臨んだ。

営業時間は午前９時から午後１１時まで。

（写真：リフレッシュオープンに合わせたテープカット）