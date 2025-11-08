磐栄ＨＤが婚礼事業に参入 中央台・ララシャンスいわき取得 運営はやまたまやで

この記事のタイトルとURLをコピーする

総合物流業・磐栄ホールディングス＝ＨＤ＝（泉町下川）が新たに婚礼事業に参入し、関連会社のＢＫクリエイトが中央台高久の結婚式場「ララシャンスいわき」を取得した。

磐栄ＨＤは友好的なＭ＆Ａ（合併・買収）や事業の多角化で成長を図っている中で、建設業・蒲田産業（錦町蒲田）との共同出資で、今年８月にＢＫクリエイトを立ち上げ、ララシャンスいわきを運営するアイ・ケイ・アイホールディングス（佐賀県伊万里市）などから、７日付で固定資産と事業の譲渡を受けた。

今後の運営は冠婚葬祭業・八幡台やまたまや（植田町）が業務委託を受けて担い、十数人の地元雇用は維持する。譲渡額は非公表。ララシャンスいわきの名称は向こう５年間は変わらない。

締結契約についての記者会見が７日、ララシャンスいわきで開かれた。磐栄ＨＤの村田裕之代表取締役（ＢＫクリエイト代表取締役会長）、アイ・ケイ・アイＨＤの村田裕紀副会長、八幡台やまたまやの蛭田剛代表取締役社長らが出席した。

ララシャンスいわきを巡っては、２００９年４月にオープンし、年間最多で２００組の挙式を行ってきたが、独立行政法人都市再生機構（ＵＲ都市機構）から土地を貸借しており、来年をもって契約が満了することから、アイ・ケイ・アイ側は更地で返却するか、購入するかの２択が求められた。

このため将来のあり方を模索し、昨年８月に磐栄ＨＤに譲渡を打診した。村田社長は「提案を受けた際には正直驚いたが、同時に大変うれしかった。もともとララシャンスいわきの質の高さは見聞きしていた。人生にとって結婚は大きな節目なので、地元の３社でしっかりと引き継いでいきたい」と語る。

村田副会長は「ララシャンスいわきは震災、コロナ禍を乗り越え、地域の皆さまに愛されてきた。譲渡に向けては１年にわたって打ち合わせをしてきたが、社員も含め安心して、そして信頼して譲ることができる」と呼びかけた。蛭田社長は「今までの良さに加え、地域に根差したサービスを展開していければ」と期待感をにじませた。

磐栄ＨＤは国内外に４０の物流事業会社、２２の非物流事業会社、５の関連会社を有する。グループには農業法人や美容室グループなどもあり、今後はララシャンスいわきで自社商品・サービスとの連携も検討していく。

またララシャンスいわきは婚礼事業に特化していたが、婚活イベントや各種パーティーも積極的に受け入れていくという。

（写真：記者会見に臨んだ村田社長＝左から３人目＝ら）