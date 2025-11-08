飲食イベント「秋の喰酒祭」９日まで開催中 会場では又兵衛の新商品も

この記事のタイトルとURLをコピーする

食と日本酒などが楽しめるイベント「秋の喰酒祭」が９日まで、平字三崎の平中央公園で開かれている。イベントは和風居酒屋ダイニングＫＩＮＫＡ（平字白銀町）を中心に実行委員会を組織し、市内の飲食店が参加しており、家族連れをはじめ多くの人たちでにぎわっている。

このうちＫＩＮＫＡでは「鍋」をメインに設定しており、いわき市の水産物ブランド・常磐ものからアンコウの肝を使い、ふんだんな海鮮を交えた「いわき浜鍋」や、イカのわたを用いた「イカのワタナベ」など、身も心も温まる逸品が並んでいる。

また今年も市の減塩食普及プロジェクト「いわきひとしお」が協力し、塩分控えめでもおいしい「ひとしお唐揚げ」「トマト酸辣湯」を販売している。店舗同士のコラボもあり、ＫＩＮＫＡとＳＷＥＥＴＳ ＳＨＯＰ ＫＩＫＩ（平字南町）、木村ミルクプラント（平下神谷）によるスイーツも目を引く。

８日は午後９時まで。最終日の９日は正午～午後８時。雨天決行・荒天中止。詳細はＸ（旧ツイッター）のアカウント＜こちら＞まで。

秋の喰酒祭に出店する四家酒造店（内郷高坂町）では、新商品の「又兵衛ブラザー」を取り扱っている。１８４５（弘化２）年創業の酒蔵として、県内外で「又兵衛」のブランドで知られている中、７代目当主の四家久央さん（５５）と弟・明さん（５１）が協力して手がけた。

兄弟力を合わせ、杜氏を介さずに仕込んだ又兵衛の限定商品として、『ブラザー』の名を冠しており、パッケージにはうすにごりのさわやかな見た目と口当たりの甘さから、メロンを思わせるデザインをあしらった。

久央さんは「新たな挑戦として、多くの人に飲んでもらえれば」と話している。７２０ｍｌ（四合瓶）で税込み３千円。秋の喰酒祭では一杯から提供する。

（写真１枚目：会場の平中央公園 ２枚目：又兵衛ブラザーをＰＲする四家久央さん）