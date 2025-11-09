楽天前監督・今江敏晃さん冠 いわき学童野球新人大会 小名浜少年野球教室がＶ

この記事のタイトルとURLをコピーする

今江敏晃ＣＵＰ「いわき市長杯第２７回いわき学童野球新人大会」（いわき学童野球連合会主催）の準決勝、決勝が８日、ヨークいわきスタジアムで開催された。いわき市勢では小名浜少年野球教室が決勝に進出し、十王・ベースボールクラブ（茨城）を５―１で下して優勝した。

大会は元プロ野球選手で、東北楽天ゴールデンイーグルス前監督の今江敏晃さんが、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興を願う一環で２０１６年から協賛。今年７月には「いわき甲子園プロジェクト」のアンバサダー（大使）にも就き、市の野球による地域創生を目指した取り組みにも協力している。

今回は市内外から４３チームが出場し、１日に１、２回戦、２日に３回戦、準々決勝が行われ、準決勝には小名浜少年野球教室を含む４チームが残った。

小名浜少年野球教室は準決勝でふくしまＢＳ（福島市）に７―０で勝利。決勝では三回に１点を先制されるも、３点を入れて逆転に成功すると、五回にも２点を追加して突き放した。

（写真：決勝でも力強い戦いを繰り広げた小名浜少年野球教室）