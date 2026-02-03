いわき市中央卸売市場 １５年ぶり食堂復活 老舗割烹・一平の思い引き継ぎ

この記事のタイトルとURLをコピーする

小名浜の老舗割烹料理店「割烹一平」の思いを引き継ぎ、鹿島町の市中央卸売市場に「市場食堂一平 ーＩＰＰＥＩ ＭＡＲＫＥＴ ＳＴＵＤＩＯ（イッペイ・マーケットスタジオ）ー」が開業する。

運営は福祉施設や社員食堂などの給食事業に取り組む「テンミールＩＷＡＫＩ」で、市場で働く人々の日常に寄り添うとともに、一般市民も気軽に利用できる食堂としている。

グランドオープンは５日で、いわき市の水産物ブランド「常磐もの」を中心に、新しい「市場食堂」の形を模索していく。

市中央卸売市場は１９７７（昭和５２）年に開場し、かつて場内には食堂が併設されていたが、市場を取り巻く環境が変化し、２０１１（平成２３）年１２月をもって閉店した。

市場関係者からは食堂の復活を求める声もある中で、割烹一平と縁を持つテンミールＩＷＡＫＩが協力。新型コロナウイルスの感染拡大で一時は暗礁に乗り上げたが、コロナ禍を乗り越えてオープンが実現した。

店舗の目玉としては、割烹一平の名物料理・あんこう鍋を基に「一平鮟鱇（あんこう）ラーメン」を提供。アンコウのうま味を余すことなく生かし、締めにはご飯を入れて雑炊として楽しめる。アンコウの旬に合わせ、３月ごろまでの季節限定商品となる。

市場で未明から働く人たちのため各種朝食も用意しており、ショウガの香りとニンニクのうま味が効いた「朝市ラーメン」を定番の一杯として勧める。

市中央卸売市場としての立地も活用し、昼時にはその日に競りにかけられた新鮮な魚や野菜、果物を使った「市場定食」「市場弁当」も並ぶ。仲卸などと相談して献立が決まるため、「その日の市場の動きが、そのまま料理になる」という。

テンミールＩＷＡＫＩの主事業と連携し、テストキッチン兼セントラルキッチンとしての役割を担い、給食事業の品質向上にもつなげる。さらに「ＩＰＰＥＩ ＭＡＲＫＥＴ ＳＴＵＤＩＯ」と冠するように、いわきの食文化の発信や、たくさんの人たちのコミュニケーションの場も目指す。

テンミールＩＷＡＫＩの担当者は「市場食堂を復活してほしいという多くの声に、割烹一平の思いが加わってオープンにこぎ着けた。多くの人に親しまれる存在になってほしい」と話す。

営業日は木曜から土曜日、時間は午前８時～午後２時（今後拡大予定）。問い合わせは、電話０９０（２９７４）６６０３へ。

（写真：５日にグランドオープンを控える「市場食堂一平」）