いわき市の学力向上 苦手な算数・数学を軸に教員研修 先進地の秋田への派遣も

この記事のタイトルとURLをコピーする

内田市長が一貫して掲げる「人づくり日本一」の一つとして、学力向上に向けた施策が新年度予算案でも打ち出している。新たな事業としては、いわき市の児童・生徒が全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）で苦手とする算数・数学について、学校のニーズに応じた教員への研修を展開する。

また全国学力テストで上位に付ける秋田県の取り組みを参考とするため、いわき市から親子都市の同県由利本荘市に教職員を短期派遣し、実際に現地で授業力を身につけてもらう。将来的には教職員の交流も検討する。

英語力を詳細に分析する「英検ＩＢＡ」の受験によって自律的学習を促すほか、市と昌平黌が運営にあたる人材育成機関「国連ユニタールＣＩＦＡＬ（シファール）ジャパン国際研修センター」と連携し、国際感覚の醸成も図る。

既存のデータ分析等を含め、新年度予算には４７２４万１千円を充てている。

（資料写真：いわき市教育委員会が入る市役所東分庁舎）