いわき市 ２６年度の一般会計予算は１５９４億円 市税収入は過去最高

この記事のタイトルとURLをコピーする

内田市長は１２日、市の２０２６（令和８）年度当初予算案を発表した。一般会計の総額は１５９４億９０１２万６千円（対前年度８６億５２２４万３千円、５・７％増）で、２年連続で前年を上回った。

物価高への対策として、国の重点支援地方交付金を活用し、１９歳以上の市民１人あたり５千円の現金給付を盛り込んだほか、昨年９月の市長選における公約の実現として、公共事業を前年から５１億２８１０万５千円の増額とし、市内事業者の振興や災害対応力の向上につなげる。

まちづくりの経営指針として、５つの主要な項目を設定。教育や子育てに関する「次世代を育てる」に６４億３１５８万７千円、市が標ぼうする「逃げ遅れゼロ、災害死ゼロへ」や、医療・健康の充実などに対する「命・暮らしを守る」に２２億３６３２万８千円を付けた。

まちづくりや環境、ＧＸ（グリーン・トランスフォーメーション）、地域交通を扱う「まちの魅力を高める」に１６億８９９３万５千円、企業誘致や農林水産業の振興、観光・文化・スポーツを盛り上げる「豊かさを創る」に１１億９６０８万円としている。

構造改革・ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）には１億７５４１万円を充てる。

歳入のうち、市税は過去最高の５４１億５９万５千円で、前年度から３・０％の増。背景には賃金増による個人市民税が増えた点にあるという。

特別会計は１３３５億６５９１万８千円（前年比２５４億９７９９万２千円、２３・６％増）。居宅介護サービス給付費の増等に伴う保険給付費、ＪＲ湯本駅周辺土地区画整理事業の進ちょく、いわき平競輪場におけるＫＥＩＲＩＮグランプリの開催などが押し上げた。

企業会計は７０２億７９１１万５千円（同２８億２８３万１千円、４・２％増）。平浄水場テレメーター更新と基幹浄水場連絡管整備や、大雨被害軽減集中対策プロジェクトの本格化に伴う増の一方、病院内のネットワーク機器更新完了に伴う減がある。

合計は３６３３億３５１５万９千円（同３６９億５３０６万６千円、１１・３％増）となっている。一般会計の当初予算単体では２０１３（平成２５）年度の１８４０億８９５６万９千円が最も多いが、３会計合わせてでは過去最大となった。ＫＥＩＲＩＮグランプリの開催が下支えしている。

（資料写真：いわき市役所本庁舎）