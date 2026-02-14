今春の定期人事異動 いわき東署長に栁沢・交通指導課長 南署長は高橋参事官

この記事のタイトルとURLをコピーする

県警は１３日、今春の定期人事異動を発表した。県警全体では警視正６人、所属長等４７人、調査官等・次席等７９人、課長補佐等１３９人、警察行政職員（所属長等）１３人の異動者となっている。発令は一部を除いて３月２３日付。

いわき３署のトップのうち、いわき東署の斎藤勲署長が警務部統括参事官兼警務課長に転じ、後任には栁沢禎・交通部参事官兼交通指導課長が就く。いわき南署の岡部定雄署長は刑事部参事官兼捜査一課長に就き、新たに高橋正樹・生活安全部参事官兼刑事部参事官が担う。

いわき中央署では、副署長（常磐分庁舎所長）を除く３警視が異動。瀧伸二副署長は会津坂下署長、佐藤亮介・地域交通官は通信指令課次席、佐藤一隆刑事官はいわき東署副署長へ。副署長は高橋靖之・総務課広報官、地域交通官は朝倉亮・災害対策課次席、刑事官は小鍜治大輔・組織犯罪対策課次席が就任する。

（写真：栁沢禎氏＝左＝と高橋正樹氏）