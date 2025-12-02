４年前の小名浜男性刺殺事件 ６３歳の男も殺人容疑で逮捕 実行犯と共謀か

この記事のタイトルとURLをコピーする

いわき東署の捜査本部は２日午前８時２６分、いわき市小名浜で２０２１（令和３）年９月にマージャン店経営・田辺憲司さん＝当時（５６）＝が刃物で刺されて死亡した事件を巡り、同市江名字北口、土木作業員の男Ａ（６３）を殺人の疑いで逮捕した。

捜査本部では１１月２６日、田辺さんに対する殺人容疑で、実行犯とされる同市平上荒川字長尾、指定暴力団住吉会系暴力団員、無職の男Ｂ（６３）を逮捕している。

事件は２１年９月４日午後９時４０分ごろ、同市小名浜林ノ上の鉄道線路上で発生。Ｂは刃物で田辺さんの胸や腹などを突き刺すなどし、約１２時間後に搬送された市内の病院で失血死させた疑いが持たれており、Ａは共謀したとされる。

共犯のいる事件のため、Ａの認否については明らかにしていない。Ａと田辺さんの間には面識があったが、詳しい言及は避けている。

田辺さんとＢの所属する組にトラブルがあったといい、犯行には複数の人物がかかわったとみられている。捜査関係者によると、Ａも暴力団と関係があったことが分かっており、事件の指示役を担った可能性を含め、慎重に背後関係を調べている。

同署は３日、Ａの身柄を地検いわき支部に送致し、本格的な取り調べに入る方針。

（資料写真：いわき東署）

※おことわり 本紙では実名報道となります。